Traffico Roma del 22-09-2019 ore 18:30
Più informazioni su
CONDIZIONI METEO CHE POTREBBERO RALLENTARE IL TRAFFICO, PIOVE IN DIVERSE
ZONE DELLA CITTÀ:
ABBIAMO LUNGHE CODE SULLA VIA SALARIA. SI PROCEDE IN FILA VERSO LA
TANGENZIALE.
CODE SULLA FLAMINIA, MINORI QUI I DISAGI. FILE ALL’ALTEZZA DI LABARO VERSO
TOR DI QUINTO.
ALTRE CODE VERSO ROMA, SIAMO SULL’AUTOSTRADA PROVENENDO DA NAPOLI NEL
TRATTO CHE COLLEGA TORRENOVA E IL RACCORDO.
SUL MURO TORTO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CORSIA A SALIRE
ANCHE UN INCIDENTE.
INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA RACCORDO VERSO ROMA.
MENTRE SULLA TANGENZIALE C’È UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER
SAN LORENZO VERSO SAN GIOVANNI. POSSIBILI RALLENTAMENTI.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma