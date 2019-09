Traffico Roma del 22-09-2019 ore 18:30

CONDIZIONI METEO CHE POTREBBERO RALLENTARE IL TRAFFICO, PIOVE IN DIVERSE

ZONE DELLA CITTÀ:

ABBIAMO LUNGHE CODE SULLA VIA SALARIA. SI PROCEDE IN FILA VERSO LA

TANGENZIALE.

CODE SULLA FLAMINIA, MINORI QUI I DISAGI. FILE ALL’ALTEZZA DI LABARO VERSO

TOR DI QUINTO.

ALTRE CODE VERSO ROMA, SIAMO SULL’AUTOSTRADA PROVENENDO DA NAPOLI NEL

TRATTO CHE COLLEGA TORRENOVA E IL RACCORDO.

SUL MURO TORTO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CORSIA A SALIRE

ANCHE UN INCIDENTE.

INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA RACCORDO VERSO ROMA.

MENTRE SULLA TANGENZIALE C’È UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER

SAN LORENZO VERSO SAN GIOVANNI. POSSIBILI RALLENTAMENTI.

