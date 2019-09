Traffico Roma del 22-09-2019 ore 19:30

UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE

NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA IL BIVIO PER NAPOLI E LA VIA ARDEATINA. SI

PROCEDE IN CODA.

PER LAVORI CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE. DISAGI QUINDI SUL

TRATTO AUTOSTRADALE DI ROMA NORD.

IN ENTRATA A ROMA TRAFFICO E DISAGI SULLA VIA FLAMINIA, SULLA VIA SALARIA E

ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24.

TERMINATA LA MANIFESTAZIONE PALIO DI OSTIA ANTICA. RIAPERTA VIALE DEI

ROMAGNOLI.

STASERA LAZIO-PARMA ALL’OLIMPICO. PER PARCHEGGIARE ATTORNO ALLO STADIO,

ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA; SOSTE POSSIBILI SOLTANTO IN ZONE DEDICATE. CHI

SI MUOVE CON I TRASPORTI PUÒ USUFRUIRE DEL TRAM 2, CHE COLLEGA PIAZZALE

FLAMINIO E PIAZZA MANCINI.



E A PROPOSITO DI TRASPORTI, RIDOTTO IL SERVIZIO DELLA METRO B. I TRENI NON

TRANSITANO NELLA TRATTA LAURENTINA-CASTRO PRETORIO. AL LORO POSTO NAVETTE

BUS.

