Traffico Roma del 22-09-2019 ore 19:30
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UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE
NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA IL BIVIO PER NAPOLI E LA VIA ARDEATINA. SI
PROCEDE IN CODA.
PER LAVORI CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE. DISAGI QUINDI SUL
TRATTO AUTOSTRADALE DI ROMA NORD.
IN ENTRATA A ROMA TRAFFICO E DISAGI SULLA VIA FLAMINIA, SULLA VIA SALARIA E
ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24.
TERMINATA LA MANIFESTAZIONE PALIO DI OSTIA ANTICA. RIAPERTA VIALE DEI
ROMAGNOLI.
STASERA LAZIO-PARMA ALL’OLIMPICO. PER PARCHEGGIARE ATTORNO ALLO STADIO,
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA; SOSTE POSSIBILI SOLTANTO IN ZONE DEDICATE. CHI
SI MUOVE CON I TRASPORTI PUÒ USUFRUIRE DEL TRAM 2, CHE COLLEGA PIAZZALE
FLAMINIO E PIAZZA MANCINI.
E A PROPOSITO DI TRASPORTI, RIDOTTO IL SERVIZIO DELLA METRO B. I TRENI NON
TRANSITANO NELLA TRATTA LAURENTINA-CASTRO PRETORIO. AL LORO POSTO NAVETTE
BUS.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma