Traffico Roma del 22-10-2019 ore 07:30

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA

A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLA

TUSCOLANA. CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO

SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST,

SU QUEST’ULTIMA RALLENTAMENTI TRA L’USCITA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO..

SI VIAGGIA A RILENTO SULAL STATALE 148 PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL DI

DECIMA DIREZIONE CENTRO.

IN TEMA DI TRASPORTI ’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA

LINEA METRO A, PER LAVORI CHE DURERANNO CIRCA TRE MESI; IN ALTERNATIVA SI

POSSONO UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DELLA METRO DI CORNELIA E VALLE

AURELIA.

