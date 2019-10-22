Traffico Roma del 22-10-2019 ore 07:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLA
TUSCOLANA. CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO
SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST,
SU QUEST’ULTIMA RALLENTAMENTI TRA L’USCITA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO..
SI VIAGGIA A RILENTO SULAL STATALE 148 PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL DI
DECIMA DIREZIONE CENTRO.
IN TEMA DI TRASPORTI ’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA
LINEA METRO A, PER LAVORI CHE DURERANNO CIRCA TRE MESI; IN ALTERNATIVA SI
POSSONO UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DELLA METRO DI CORNELIA E VALLE
AURELIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma