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Traffico Roma del 22-10-2019 ore 08:30

di - 22 Ottobre 2019 - 8:34

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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA 
A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLA
TUSCOLANA.  PER LAVORI SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA
DELL’AURELIA., PROSEGUENDO UN ALTRO INCIDENTE  RALLENTA IL TRAFFICO DALLO
SVINCOLO DELLA PISANA FINO ALLO SVINCOLO PER FIUMICINO. CONSUETI
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO
ANULARE  FINO A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST, SU QUEST’ULTIMA
RALLENTAMENTI TRA L’USCITA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE
STADIO OLIMPICO..
UN INCIDENTE  SU VIA LAURENTINA  PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI  VIA
DEL TINTORETTO.
SI VIAGGIA A RILENTO SULLA  STATALE 148 PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL DI
DECIMA  DIREZIONE CENTRO.
IN TEMA DI TRASPORTI ’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA
LINEA METRO A,  PER LAVORI CHE DURERANNO CIRCA TRE MESI; IN ALTERNATIVA SI
POSSONO UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DELLA METRO DI CORNELIA E VALLE
AURELIA..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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