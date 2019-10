Traffico Roma del 22-10-2019 ore 10:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane in via della Pineta Sacchetti traffico rallentato in direzione della Trionfale all’altezza di largo gemelli code su via Flaminia Nuova tra il raccordo anulare lo svincolo per viale di Tor di Quinto le code si sono formate in direzione del centro intanto sulla diramazione Roma Sud dell’a1 il traffico è bloccato a causa di un incidente a Catena tra lo svincolo di Torrenova e il raccordo anulare proprio in direzione del raccordo e nell’area sempre nell’area sud di Roma in via Ostiense traffico rallentato tra Acilia e alla Bernocchi in direzione del centro venerdì giornata di sciopero per il trasporto Romano due le proteste una di 24 ore indetto dai sindacati di base la seconda dalle 20 a mezzanotte Prodai confederali una protesta di 24 ore riguarderà anche la rete di collegamenti regionali Cotral mentre uno sciopero nazionale di 24 ore dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì è stato dato dai lavoratori delle ferrovie dai sindacati autonomiIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma