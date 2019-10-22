Traffico Roma del 22-10-2019 ore 16:30
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ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDI 22 OTTOBRE 2019 ORE 16.15
LAVORI DI ASFALTATURA IN PROGRAMMA SUL TRATTO DELLA TANGENZIALE EST-
CIRCONVALLAZIONE SALARIA, DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO.
IL DIVIETO DI TRANSITO RIGUARDA IL TRATTO DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA IN
DIREZIONE STADIO.
QUESTA NOTTE CHIUSA AL TRAFFICO ANCHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. IL
CANTIERE, COMPORTA LA CHIUSURA TRA VIA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO
ITALICO, IN DIREZIONE VIA SALARIA, DALLE 22 ALLE 6 DI DOMANI, MERCOLEDÌ 23
OTTOBRE.
ALLA GARBATELLA, PER LAVORI DI POTATURA, TEMPORANEO DIVIETO DI TRANSITO IN
VIA VITTORIO CUNIBERTI, TRA PIAZZA EDOARDO MASDEA E VIA FRANCESCO PASSINO.
PRUDENZA SULLA VIA DEL MARE, DOVE SI VIAGGIA ATTRAVERSO UN SENSO UNICO
ALTERNATO IN PROSSIMITÀ DI CASAL BERNOCCHI. DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE NEI
MOMENTI DI MAGGIOR TRAFFICO, IN PARTICOLARE PER CHI DAL GRA GUIDA IN
DIREZIONE OSTIA.
RICORDIAMO INFINE LA CHIUSURA DI BALDO DEGLI UBALDI DELLA METRO A. IN
ALTERNATIVA SI POSSONO USARE LE STAZIONI DI CORNELIA E VALLE AURELIA.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma