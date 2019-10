Traffico Roma del 22-10-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDI 22 OTTOBRE 2019 ORE 16.15

LAVORI DI ASFALTATURA IN PROGRAMMA SUL TRATTO DELLA TANGENZIALE EST-

CIRCONVALLAZIONE SALARIA, DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO.

IL DIVIETO DI TRANSITO RIGUARDA IL TRATTO DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA IN

DIREZIONE STADIO.

QUESTA NOTTE CHIUSA AL TRAFFICO ANCHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. IL

CANTIERE, COMPORTA LA CHIUSURA TRA VIA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO

ITALICO, IN DIREZIONE VIA SALARIA, DALLE 22 ALLE 6 DI DOMANI, MERCOLEDÌ 23

OTTOBRE.

ALLA GARBATELLA, PER LAVORI DI POTATURA, TEMPORANEO DIVIETO DI TRANSITO IN

VIA VITTORIO CUNIBERTI, TRA PIAZZA EDOARDO MASDEA E VIA FRANCESCO PASSINO.

PRUDENZA SULLA VIA DEL MARE, DOVE SI VIAGGIA ATTRAVERSO UN SENSO UNICO

ALTERNATO IN PROSSIMITÀ DI CASAL BERNOCCHI. DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE NEI

MOMENTI DI MAGGIOR TRAFFICO, IN PARTICOLARE PER CHI DAL GRA GUIDA IN

DIREZIONE OSTIA.

RICORDIAMO INFINE LA CHIUSURA DI BALDO DEGLI UBALDI DELLA METRO A. IN

ALTERNATIVA SI POSSONO USARE LE STAZIONI DI CORNELIA E VALLE AURELIA.

