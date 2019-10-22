Traffico Roma del 22-10-2019 ore 17:00
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO
ANULARE, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA OSTIENSE, SUCCESSIVAMENTE
CONSUETI RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
PIÙ TRAFFICO ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA BIS E SALARIA, E TRA NOMENTANA E
APPIA.
UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA HA RALLENTATO ULTERIORMENTE IL TRAFFICO
SU VIA DEL FORO ITALICO, DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA, VERSO SAN
GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, MA IN TANGENZIALE EST,
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO DELL’A24.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DAL GRA A VIA DI
ACILIA, VERSO OSTIA.
PER LO STESSO MOTIVO, NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, POSSIBILI RALLENTAMENTI
SU PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE, ALTEZZA PONTE MATTEOTTI.
PRUDENZA SULLA VIA DEL MARE, DOVE SI VIAGGIA ATTRAVERSO UN SENSO UNICO
ALTERNATO IN PROSSIMITÀ DI CASAL BERNOCCHI. DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE NEI
MOMENTI DI MAGGIOR TRAFFICO, IN PARTICOLARE PER CHI DAL GRA GUIDA IN
DIREZIONE OSTIA.
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800.18.34.34, PER TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma