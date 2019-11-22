Traffico Roma del 22-11-2019 ore 08:00
Più informazioni su
TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE
DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO
CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI
GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ.
SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E CIRCONVALLAZIONE
AURELIA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA E
LAURENTINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOIMENTANA.
A ROMA SUD LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E VIALE
DELL’UMANESIMO, SULLA VIA DEL MARE CODE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA
COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma