Traffico Roma del 22-11-2019 ore 11:30
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CODE SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, PER LAVORI IN CORSO.
SI STA IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI
CIAMPINO VERSO IL RACCORDO ANULARE.
ALTRO INCIDENTE IN ZONA PRATI SU VIA CRESCENZIO ALTEZZA VIA DI VIA
PROPERZIO.
TRAFFICO INCOLONNATO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA TRIONFALE E VIA
DEL FORTE BRASCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO AL MOMENTO RISULTA REGOLARE SULL’INTERO
TRATTO.
A ROMA SUD CODE SULLA VIA DEL MARE PER LAVORI ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI
NELLE DUE DIREZIONI.
CODE PER LAVORI ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO ANULARE E
VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma