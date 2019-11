Traffico Roma del 22-11-2019 ore 14:30

CODE SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, PER LAVORI IN CORSO.

SI STA IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI

CIAMPINO VERSO IL RACCORDO ANULARE.

CODE PER LAVORI ANCHE SU VIA DI TOR BELLA MONACA TRA VIA CASTELLANA GROTTE

E VIA DI TORRENOVA VERSO VIA CASILINA.

CODE SU VIA TUSCOLANA PER INCIDENTE TRA VIA UMBERTIDE E VIALE FURIO CAMILLO

VERSO SAN GIOVANNI.

TRAFFICO INCOLONNATO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA TRIONFALE E VIA

DEL FORTE BRASCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO FRANCIA E VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.

A ROMA SUD CODE SULLA VIA DEL MARE PER LAVORI ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI

NELLE DUE DIREZIONI.

CODE PER LAVORI ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO ANULARE E

VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA

VIA DELLA PISANA E VIA BOCCEA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

AUTORE: ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma