Traffico Roma del 22-11-2019 ore 14:30
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CODE SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, PER LAVORI IN CORSO.
SI STA IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI
CIAMPINO VERSO IL RACCORDO ANULARE.
CODE PER LAVORI ANCHE SU VIA DI TOR BELLA MONACA TRA VIA CASTELLANA GROTTE
E VIA DI TORRENOVA VERSO VIA CASILINA.
CODE SU VIA TUSCOLANA PER INCIDENTE TRA VIA UMBERTIDE E VIALE FURIO CAMILLO
VERSO SAN GIOVANNI.
TRAFFICO INCOLONNATO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA TRIONFALE E VIA
DEL FORTE BRASCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO FRANCIA E VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.
A ROMA SUD CODE SULLA VIA DEL MARE PER LAVORI ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI
NELLE DUE DIREZIONI.
CODE PER LAVORI ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO ANULARE E
VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA
VIA DELLA PISANA E VIA BOCCEA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma