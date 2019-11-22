Traffico Roma del 22-11-2019 ore 16:30
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TRAFFICO INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO SU GRAN PARTE DELLE STRADE
CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA,
FLAMINIA E SALARIA E DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA; SUCCESSIVAMENTE
ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA ROMA NAPOLI SINO ALL’USCITA APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO
PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA TUSCOLANA.
SULLA TANGENZIALE CI SONO CODE DA CORSO FRANCIA A VIA SALARIA, ALTRE CODE
DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA E ANCORA
DALL’USCITA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI VERSO SAN
GIOVANNI.
INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TESTACCIO IN PROSSIMITÀ DI VIA RUBATTINO,
INCIDENTE ANCHE AL NOMENTANO IN VIA AGRIGENTO ALL’INCROCIO CON VIA COMO.
ANCORA QUALCHE PROBLEMA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA OSTIENSE
ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE IN DIREZIONE DI OSTIA.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma