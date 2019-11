Traffico Roma del 22-11-2019 ore 17:00

AUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SI STANNO FORMANDO CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA, SALARIA E LA RUSTICA A SEGUITO DI UN

INCIDENTE ; DI SEGUITO ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA ROMA NAPOLI SINO

ALL’USCITA APPIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO

PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA TUSCOLANA.

CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.TRA L’USCITA DI

CORSO DI FRANCIA E QUELLA PER LA VIA SALARIA, ALTRE CODE DA VIA DEI MONTI

TIBURTINI AL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA E ANCORA DALL’USCITA

PRENESTINA A VIALE CASTRENSE

CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA VERSO LO STADIO TRA VIALE

CASTRENSE E VIA DEI MONTI TIBURTINI

RIPERCUSSIONI SUL TRATTO INIZIALE DELLA A24, DOVE SI INCONTRANO DIFFICOLTA’

AD ENTRARE IN TANGENZIALE DIREZIONE NOMENTANA , E SI STONO FORMATE CODE A

PARTIRE DALLO SVINCOLO TOGLIATTI

ANCORA QUALCHE PROBLEMA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA OSTIENSE

ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE IN DIREZIONE DI OSTIA.

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE.

BREVI CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA AURELIA IN USCITA DALLA CITTA’

ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE

———————–

