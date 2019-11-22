Traffico Roma del 22-11-2019 ore 17:30
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TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE CITTADINE. SUL
RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA, FLAMINIA E SALARIA
E DALL’USCITA PER LA ROMA FIRENZE SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA;
SUCCESSIVAMENTE – SEMPRE IN INTERNA – ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA ROMA
NAPOLI SINO ALL’USCITA APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO
PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO
ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO.
SULLA TANGENZIALE CI SONO CODE DA CORSO FRANCIA A VIA SALARIA, ALTRE CODE
DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA E ANCORA
DALL’USCITA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI VERSO SAN
GIOVANNI. INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO DALLA STAZIONE
TIBURTINA SINO ALLA SALARIA.
ALL’ESQUILINO INCIDENTE IN VIA STATILIA ALL’INCROCIO CON VIA EMANUELE
FILIBERTO, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE. MENTRE SULLA
PONTINA CI SONO CODE PER ENTRARE SUL RACCORDO SIA PER CHI PROVIENE DA
SPINACETO SIA PER CHI PROVIENE DALL’EUR.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma