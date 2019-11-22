Traffico Roma del 22-11-2019 ore 18:00
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MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA, FLAMINIA E SALARIA E DALL’USCITA PER LA
ROMA FIRENZE SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA; SUCCESSIVAMENTE – SEMPRE IN
INTERNA – ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA ROMA NAPOLI SINO ALL’USCITA APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO
PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO
ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO.
SULLA TANGENZIALE CI SONO CODE DA CORSO FRANCIA A VIA SALARIA, ALTRE CODE
DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA E ANCORA
DALL’USCITA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI VERSO SAN
GIOVANNI. INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO DALLA STAZIONE
TIBURTINA SINO ALLA SALARIA.
LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI
VIA LAZZARO SPALLANZANI, ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA CAVE DI PIETRALATA,
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE. MENTRE SULLA
PONTINA CI SONO CODE PER ENTRARE SUL RACCORDO SIA PER CHI PROVIENE DA
SPINACETO SIA PER CHI PROVIENE DALL’EUR. CODE IN VIA APPIA PIGNATELLI, VIA
DI TOR CARBONE; CODE SULL’ARDEATINA DA FONTE MERAVIGLIOSA AL DIVINO AMORE E
IN VIA ERODE ATTICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma