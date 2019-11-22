Traffico Roma del 22-11-2019 ore 18:30
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NON MOLTE LE NOVITÀ, CI SONO CODE SU TUTTE LE STRADE IN USCITA DAL CENTRO
CITTÀ.
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASSIA, FLAMINIA E SALARIA E DALL’USCITA PER LA ROMA FIRENZE
SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA; SEMPRE IN INTERNA ALTRE CODE DAL BIVIO PER
LA ROMA NAPOLI SINO ALL’USCITA APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO
PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA TUSCOLANA. SEMPRE IN CARREGGIATA
ESTERNA CODE ANCHE TRA LA RUSTICA E LO SVINCOLO TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO
ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO.
SULLA TANGENZIALE CI SONO CODE DA CORSO FRANCIA A VIA SALARIA, ALTRE CODE
DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA E ANCORA
DALL’USCITA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI VERSO SAN
GIOVANNI.
SEMPRE IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO
DALLA STAZIONE TIBURTINA SINO ALLA SALARIA.
LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI
VIA LAZZARO SPALLANZANI, ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA CAVE DI PIETRALATA IN
PROSSIMITÀ DI VIA CUPRA, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
RALLENTAMENTI E CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO
E L’EUR NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE. MENTRE SULLA
PONTINA CI SONO CODE PER ENTRARE SUL RACCORDO SIA PER CHI PROVIENE DA
SPINACETO SIA PER CHI PROVIENE DALL’EUR. CODE IN VIA APPIA PIGNATELLI, VIA
DI TOR CARBONE; CODE SULL’ARDEATINA DA FONTE MERAVIGLIOSA AL DIVINO AMORE E
IN VIA ERODE ATTICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma