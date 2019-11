Traffico Roma del 22-11-2019 ore 19:00

NON MOLTE LE NOVITÀ, CI SONO CODE SU TUTTE LE STRADE IN USCITA DAL CENTRO

CITTÀ.

SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA

INTERNA TRA CASSIA, FLAMINIA E SALARIA E DALL’USCITA PER LA ROMA FIRENZE

SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA; SEMPRE IN INTERNA ALTRE CODE DAL BIVIO PER

LA ROMA NAPOLI SINO ALL’USCITA APPIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO

PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA TUSCOLANA. SEMPRE IN CARREGGIATA

ESTERNA CODE ANCHE TRA LA RUSTICA E LO SVINCOLO TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO

ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO.

SULLA TANGENZIALE CI SONO CODE DA CORSO FRANCIA A VIA SALARIA, ALTRE CODE

DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA E ANCORA

DALL’USCITA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI VERSO SAN

GIOVANNI.

SEMPRE IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO

DALLA STAZIONE TIBURTINA SINO ALLA SALARIA.

LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI

VIA LAZZARO SPALLANZANI, ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA CAVE DI PIETRALATA IN

PROSSIMITÀ DI VIA CUPRA, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.

RALLENTAMENTI E CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO

E L’EUR NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE. MENTRE SULLA

PONTINA CI SONO CODE PER ENTRARE SUL RACCORDO SIA PER CHI PROVIENE DA

SPINACETO SIA PER CHI PROVIENE DALL’EUR. CODE IN VIA APPIA PIGNATELLI, VIA

DI TOR CARBONE; CODE SULL’ARDEATINA DA FONTE MERAVIGLIOSA AL DIVINO AMORE E

IN VIA ERODE ATTICO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

———————–

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma