Traffico Roma del 22-11-2019 ore 19:30

ANCORA SOSTENUTO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA. PRESSOCHÉ

INVARIATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN

CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO

AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA. SEMPRE IN INTERNA ALTRE CODE TRA LE USCITE

PRENESTINA E APPIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO

PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RESTANO CODE DA PORTONACCIO SINO ALLA

TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI A TRATTI DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO,

QUINDI IN USCITA DA ROMA.

SULLA TANGENZIALE CI SONO CODE DA CORSO FRANCIA A VIA SALARIA, ALTRE CODE

DAL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA A QUELLO PER LA ROMA L’AQUILA E ANCORA

DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE SINO A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI

VERSO SAN GIOVANNI.

LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN INCIDENTE LUNGO CORSO FRANCIA ALL’ALTEZZA

DI VIA FLAMINIA, CODE NELLE DUE DIREZIONI.

CRITICA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE DI

LATINA A CAUSA INCIDENTE AVVENUTO POCO DOPO TOR DE’ CENCI. CI SONO

INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. SEMPRE SULLA

PONTINA UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE DA SPINACETO SINO AL RACCORDO IN

QUESTO CASO QUINDI IN DIREZIONE DELL’EUR.

PER TRAFFICO CODE IN VIA APPIA PIGNATELLI, VIA DI TOR CARBONE, VIA ERODE

ATTICO; PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ

