Traffico Roma del 22-11-2019 ore 19:30
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ANCORA SOSTENUTO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA. PRESSOCHÉ
INVARIATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN
CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO
AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA. SEMPRE IN INTERNA ALTRE CODE TRA LE USCITE
PRENESTINA E APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO
PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RESTANO CODE DA PORTONACCIO SINO ALLA
TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI A TRATTI DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO,
QUINDI IN USCITA DA ROMA.
SULLA TANGENZIALE CI SONO CODE DA CORSO FRANCIA A VIA SALARIA, ALTRE CODE
DAL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA A QUELLO PER LA ROMA L’AQUILA E ANCORA
DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE SINO A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI
VERSO SAN GIOVANNI.
LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN INCIDENTE LUNGO CORSO FRANCIA ALL’ALTEZZA
DI VIA FLAMINIA, CODE NELLE DUE DIREZIONI.
CRITICA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE DI
LATINA A CAUSA INCIDENTE AVVENUTO POCO DOPO TOR DE’ CENCI. CI SONO
INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. SEMPRE SULLA
PONTINA UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE DA SPINACETO SINO AL RACCORDO IN
QUESTO CASO QUINDI IN DIREZIONE DELL’EUR.
PER TRAFFICO CODE IN VIA APPIA PIGNATELLI, VIA DI TOR CARBONE, VIA ERODE
ATTICO; PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma