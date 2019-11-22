Traffico Roma del 22-11-2019 ore 20:00
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SI STA VIA VIA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL
RACCORDO ANULARE BREVI CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA SINO AL
BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E TRA LE USCITE CASILINA E APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO
PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA TUSCOLANA.
CRITICA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE DI
LATINA A CAUSA INCIDENTE AVVENUTO POCO DOPO TOR DE’ CENCI. CI SONO
INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. SEMPRE SULLA
PONTINA UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE DA SPINACETO SINO AL RACCORDO IN
QUESTO CASO QUINDI IN DIREZIONE DELL’EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RESTANO CODE DA PORTONACCIO SINO ALLA
TANGENZIALE EST.
SULLA TANGENZIALE CI SONO CODE DA CORSO FRANCIA A VIA SALARIA, ALTRE CODE
DAL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA A QUELLO PER LA ROMA L’AQUILA E ANCORA
DALL’USCITA PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI VERSO SAN
GIOVANNI.
CODE SU CASSIA E FLAMINIA RISPETTIVAMENTE DA TOMBA DI NERONE A LA STORTA E
DA CORSO FRANCIA A SAXA RUBRA.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma