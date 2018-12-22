Traffico Roma del 22-12-2018 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 07:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,
TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE KLUNGO LA RET VIARIA CITTADINA DI ROMA.
AL CENTRO AL RIONE TREVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA RASELLA TRA VIA
DELLE QUATTRO FONTANE E VIA DEL BOCCACCIO.
NEL QUARTIERE MONTESACRO CHIUSO PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA IL
TRATTO DI VIA VAL DI FIEMME.
POTENZIATO QUEST’OGGI IL SERVIZIO PER LE LINEE BUS DEL CENTRO. IN STRADA
DA OGGI A LUNEDÌ 24 DICEMBRE ANCHE LA NAVETTA SHOPPING CON PARTENZA DA
PIAZZALE DELLE CANESTRE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma