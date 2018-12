Traffico Roma del 22-12-2018 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 P.F.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI,

RESTA DECISAMENTE SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI

ROMA.

NEL QUARTIERE MONTESACRO PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA CHIUSO IL

TRATTO DI VIA VAL DI FIEMME. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LOCALI LINEE BUS 82 E

338.

CHIUSO AL TRAFFICO PER UNA VORAGINE, INVECE, IL TRATTO DI VIA DI VIGNA

STELLUTI COMPRESO TRA PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI E VIA POMPEO NERI, NELLE

DUE DIREZIONI.

POTENZIATO QUEST’OGGI IL SERVIZIO PER LE LINEE BUS DEL CENTRO. IN STRADA

DA OGGI A LUNEDÌ 24 DICEMBRE ANCHE LA NAVETTA SHOPPING CON PARTENZA DA

PIAZZALE DELLE CANESTRE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma