Traffico Roma del 22-12-2018 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 P.F.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI,

SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI ROMA.

AL CENTRO AL RIONE TREVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA RASELLA TRA VIA

DELLE QUATTRO FONTANE E VIA DEL BOCCACCIO.

POTENZIATO QUEST’OGGI IL SERVIZIO PER LE LINEE BUS DEL CENTRO. IN STRADA

DA OGGI A LUNEDÌ 24 DICEMBRE ANCHE LA NAVETTA SHOPPING CON PARTENZA DA

PIAZZALE DELLE CANESTRE.

ALLE 12,30 ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO LAZIO-CAGLIARI: DISCIPLINA

PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA ADIACENTE LO STADIO TRA I QUARTIERI

FLAMINIO, TOR DI QUINTO E DELLA VITTORIA.

POSSIBILE RAGGIUNGERE LO STADIO ANCHE CON LA METRO A, FERMATA FLAMINIO E

PROSEGUIMENTO CON IL TRAM 2 FINO A PIAZZA MANCINI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma