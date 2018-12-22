Traffico Roma del 22-12-2018 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,
SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI ROMA.
AL CENTRO AL RIONE TREVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA RASELLA TRA VIA
DELLE QUATTRO FONTANE E VIA DEL BOCCACCIO.
POTENZIATO QUEST’OGGI IL SERVIZIO PER LE LINEE BUS DEL CENTRO. IN STRADA
DA OGGI A LUNEDÌ 24 DICEMBRE ANCHE LA NAVETTA SHOPPING CON PARTENZA DA
PIAZZALE DELLE CANESTRE.
ALLE 12,30 ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO LAZIO-CAGLIARI: DISCIPLINA
PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA ADIACENTE LO STADIO TRA I QUARTIERI
FLAMINIO, TOR DI QUINTO E DELLA VITTORIA.
POSSIBILE RAGGIUNGERE LO STADIO ANCHE CON LA METRO A, FERMATA FLAMINIO E
PROSEGUIMENTO CON IL TRAM 2 FINO A PIAZZA MANCINI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma