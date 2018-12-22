Traffico Roma del 22-12-2018 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA
PONTINA E L’ USCITA PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E VIA
SALARIA.
PER UN INCIDENTE RIMOSSO, AVVENUTO SULLA A1 ROMA NAPOLI, LUNGHE CODE
ANCORA DA SEGNALARE TRA TIVOLI E L’USCITA PER LA A1 ROMA NAPOLI, IN
QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON CODE A PARTIRE DAL GRA.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST ;
TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE CON CODE TRA VIA DI PIETRALATA E VIA DEL
FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO E TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA
A24, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI
DUE PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma