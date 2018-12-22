Traffico Roma del 22-12-2018 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,
MOLTO TRAFFICO E’ SEGNALATO AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E IL BIVIO PER LA ROMA NAPOLI
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E
SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24
CODE PER INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA
BONELLI DIREZIONE RACCORDO ANULARE
PER TRAFFICO SI STA IN CODA SULLA TANGENZIALE TRA PONTE MILVIO E VIALE
DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO BREVI CODE TRA LA
TIBURTINA E IL BIVIO A 24
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma