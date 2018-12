Traffico Roma del 22-12-2018 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 mave

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI,

MOLTO TRAFFICO E’ SEGNALATO AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E IL BIVIO PER LA ROMA NAPOLI

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E

SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24

CODE PER INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA

BONELLI DIREZIONE RACCORDO ANULARE

PER TRAFFICO SI STA IN CODA SULLA TANGENZIALE TRA PONTE MILVIO E VIALE

DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO BREVI CODE TRA LA

TIBURTINA E IL BIVIO A 24

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE

PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma