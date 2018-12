Traffico Roma del 22-12-2018 ore 17:00

ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 16.15 mave

SITUAZIONE INVARIATA SUL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DEL TRAFFICO

INTENSO SI TA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E IL BIVIO PER

LA ROMA NAPOLI

E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E

IL BIVIO PER LA A24

CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO

ALTRO INCIDENTE IN CENTRO, SU VIALE DEL MURO TORTO A ASALIRE VERSO VIA

VENETO, QUESTO INCIDENTE STA CREANDO GROSSE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN

TUTTA LA ZONA GIA’ A PARTIRE DAL PONTE REGINA MARGHERITA

E SEMPRE SULLE STRADE DEL CENTRO UN CORTEO DA PIAZZA DELL’ESQUILINO STA

ATTRAVERSANDO VIA CAVOUR E VIA DEI FORI IMPERIALI PER POI RAGGIUNGERE

PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO. CHIUSURE AL PASSAGGIO DEL CORTEO.

PER TRAFFICO SI STA IN CODA SULLA TANGENZIALE TRA PONTE MILVIO E VIALE

DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO BREVI CODE TRA LA

TIBURTINA E IL BIVIO A 24

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE

PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma