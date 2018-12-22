Traffico Roma del 22-12-2018 ore 17:00
Più informazioni su
ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 16.15 mave
SITUAZIONE INVARIATA SUL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DEL TRAFFICO
INTENSO SI TA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E IL BIVIO PER
LA ROMA NAPOLI
E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E
IL BIVIO PER LA A24
CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO
ALTRO INCIDENTE IN CENTRO, SU VIALE DEL MURO TORTO A ASALIRE VERSO VIA
VENETO, QUESTO INCIDENTE STA CREANDO GROSSE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN
TUTTA LA ZONA GIA’ A PARTIRE DAL PONTE REGINA MARGHERITA
E SEMPRE SULLE STRADE DEL CENTRO UN CORTEO DA PIAZZA DELL’ESQUILINO STA
ATTRAVERSANDO VIA CAVOUR E VIA DEI FORI IMPERIALI PER POI RAGGIUNGERE
PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO. CHIUSURE AL PASSAGGIO DEL CORTEO.
PER TRAFFICO SI STA IN CODA SULLA TANGENZIALE TRA PONTE MILVIO E VIALE
DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO BREVI CODE TRA LA
TIBURTINA E IL BIVIO A 24
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma