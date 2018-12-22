Traffico Roma del 22-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE SI TA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA
BUFALOTTA E LA PRENESTINA PER TRAFFICO E UN INCIDENTE MENTRE IN IN
CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA L’ARDEATINA E LA
ROMANINA
CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINOTRA LA
CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO
ALTRO INCIDENTE SULLA TANGENZIALE CON CODE TRA LA TIBURTINA E SAN LORENZO
DIREZIONE SAN GIOVANNI
E SEMPRE SULLE STRADE DEL CENTRO UN CORTEO DA PIAZZA DELL’ESQUILINO STA
ATTRAVERSANDO VIA CAVOUR E VIA DEI FORI IMPERIALI PER POI RAGGIUNGERE
PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO. CHIUSURE AL PASSAGGIO DEL CORTEO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma