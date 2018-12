Traffico Roma del 22-12-2018 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 mave

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI,

SUL RACCORDO ANULARE SI TA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA

BUFALOTTA E LA PRENESTINA PER TRAFFICO E UN INCIDENTE MENTRE IN IN

CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA L’ARDEATINA E LA

ROMANINA

CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINOTRA LA

CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO

ALTRO INCIDENTE SULLA TANGENZIALE CON CODE TRA LA TIBURTINA E SAN LORENZO

DIREZIONE SAN GIOVANNI

E SEMPRE SULLE STRADE DEL CENTRO UN CORTEO DA PIAZZA DELL’ESQUILINO STA

ATTRAVERSANDO VIA CAVOUR E VIA DEI FORI IMPERIALI PER POI RAGGIUNGERE

PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO. CHIUSURE AL PASSAGGIO DEL CORTEO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma