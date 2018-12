Traffico Roma del 22-12-2018 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 mave

E’ TORNATO A SCORRERE REGOLARMENTE IL TRAFFICO SULLE DUE CARREGGIATE DEL

RACCORDO ANULARE , MA ANCHE SULLA TANGENZIALE ST IL TRAFFICO AL MOMENTO

RISULTA SCORREVOLE

MENTRE RISULTA ANCORA DIFFICOLTOSO IMMETTERSI SULLA ROMA NAPOLI PER CHI SI

TROVA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD , DOVE SI STA IN CODA DA SAN CESAREO AL

BIVIO PER L’AUTOSOLE

QUESTO A SEGUITO DELLE LUNGHE CODE CHE AL MOMENTO TROVIAO SULLA A1 TRA IL

BIVIO PER LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD ED ANAGNI CON TEMPI DI PERCORRENZA DI

CIRCA 3 ORE.

TORNIAMO IN CITTA’ E SULLA VIA AURELIA SI STANNO FORMANDO CODE PER TRAFFICO

IN DIREZIONE CENTRO TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER L’AURELIA

ANTICA

ORARIO PROLUNGATO OGGI PER LA ZTL DIURNA DEL CENTRO, IN FUNZIONE FINO

ALLE 19

