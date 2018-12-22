Traffico Roma del 22-12-2018 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,
E’ TORNATO A SCORRERE REGOLARMENTE IL TRAFFICO SULLE DUE CARREGGIATE DEL
RACCORDO ANULARE , MA ANCHE SULLA TANGENZIALE ST IL TRAFFICO AL MOMENTO
RISULTA SCORREVOLE
MENTRE RISULTA ANCORA DIFFICOLTOSO IMMETTERSI SULLA ROMA NAPOLI PER CHI SI
TROVA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD , DOVE SI STA IN CODA DA SAN CESAREO AL
BIVIO PER L’AUTOSOLE
QUESTO A SEGUITO DELLE LUNGHE CODE CHE AL MOMENTO TROVIAO SULLA A1 TRA IL
BIVIO PER LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD ED ANAGNI CON TEMPI DI PERCORRENZA DI
CIRCA 3 ORE.
TORNIAMO IN CITTA’ E SULLA VIA AURELIA SI STANNO FORMANDO CODE PER TRAFFICO
IN DIREZIONE CENTRO TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER L’AURELIA
ANTICA
ORARIO PROLUNGATO OGGI PER LA ZTL DIURNA DEL CENTRO, IN FUNZIONE FINO
ALLE 19
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma