Traffico Roma del 22-12-2018 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 mave

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI,

TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE

MENTRE RISULTA ANCORA DIFFICOLTOSO IL TRANSITO SUL TRATTO LAZIALE

DELL’AUTOSOLE DOVE IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE RALLENTATO IN DIREZIONE DI

NAPOLI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD ED ANAGNI CON TEMPI DI

PERCORRENZA DI CIRCA 3 ORE.

SULLA METRO C RIAPERTA LA STAZIONE SAN GIOVANNI , RIMASTA CHIUSA PER UN

BREVE PERIODO PER CONSENTIRE UN INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE.

IN ZONA BOCCEA, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO STRAORDINARIO DI UN MERCATO

DOMANI DALLE 8 ALLE 15 RESTERANNO PARZIALEMNTE CHIUSE AL TRAFFICO VIA

URBANO II E VIA CARDINAL CAPRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma