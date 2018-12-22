Traffico Roma del 22-12-2018 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,
TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE
MENTRE RISULTA ANCORA DIFFICOLTOSO IL TRANSITO SUL TRATTO LAZIALE
DELL’AUTOSOLE DOVE IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE RALLENTATO IN DIREZIONE DI
NAPOLI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD ED ANAGNI CON TEMPI DI
PERCORRENZA DI CIRCA 3 ORE.
SULLA METRO C RIAPERTA LA STAZIONE SAN GIOVANNI , RIMASTA CHIUSA PER UN
BREVE PERIODO PER CONSENTIRE UN INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE.
IN ZONA BOCCEA, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO STRAORDINARIO DI UN MERCATO
DOMANI DALLE 8 ALLE 15 RESTERANNO PARZIALEMNTE CHIUSE AL TRAFFICO VIA
URBANO II E VIA CARDINAL CAPRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma