Traffico Roma del 22-12-2019 ore 07:30
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CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 MASSIMA
PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI
SICUREZZA, PROPRIO A CAUSA DELLA PIOGGIA
TRAFFICO SCARSO IN CITTA
SERVIZIO MODIFICATO PER GUASTO TECNICO SULLA LINEA METRO C DOVE LA
CIRCOLAZIONE E’ DIVISA IN DUE TRATTE:
-SAN GIOVANNI-GROTTE CELONI
GROTTE CELONI-PANTANO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI!.
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AUTORE: MARI BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma