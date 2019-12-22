Traffico Roma del 22-12-2019 ore 08:30
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CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 MASSIMA
PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI
SICUREZZA, A CAUSA DELLA PIOGGIA DI QUESTE ORE
TRAFFICO SCARSO IN CITTÀ
PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO RIONALE E’CHIUSA AL TRANSITO DALLE 6 ALLE
14 VIALE XVII OLIMPIADE TRA LE DUE CARREGGIATE TRA VIALE TIZIANO E VIA
OLANDA .
PER TUTTA LA GIORNATA INVECE CHIUSA PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO, LATO
VIA TRIONFALE PER LA MANIFESTAZIONE “ASPETTANDO IL NATALE”
RICORDIAMO CHE ALLE 12 PAPA FRANCESCO SI AFFACCERA’ IN PIAZZA SAN PIETRO
PER LA RECITA DELL’ANGELUS E PER LA BENEDIZIONE APOSTOLICA. SONO POSSIBILI
I DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE
PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI IL SERVIZIO È MODIFICATO PER UN GUASTO
TECNICO SULLA LINEA METRO C DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ DIVISA IN DUE TRATTE:
-SAN GIOVANNI-GROTTE CELONI
-GROTTE CELONI-PANTANO;DOVE I TRENI CIRCOLANO SU UN BINARIO .ATTIVO
SERVIZIO BUS DI SUPPORTO
LINEE TRAM 5-14-19 SOSPESE LARGO PRENESTE-TOGLIATTI/GERANI PER ALBERO SULLA
CARREGGIATA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma