Traffico Roma del 22-12-2019 ore 08:30

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 MASSIMA

PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI

SICUREZZA, A CAUSA DELLA PIOGGIA DI QUESTE ORE

TRAFFICO SCARSO IN CITTÀ

PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO RIONALE E’CHIUSA AL TRANSITO DALLE 6 ALLE

14 VIALE XVII OLIMPIADE TRA LE DUE CARREGGIATE TRA VIALE TIZIANO E VIA

OLANDA .

PER TUTTA LA GIORNATA INVECE CHIUSA PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO, LATO

VIA TRIONFALE PER LA MANIFESTAZIONE “ASPETTANDO IL NATALE”

RICORDIAMO CHE ALLE 12 PAPA FRANCESCO SI AFFACCERA’ IN PIAZZA SAN PIETRO

PER LA RECITA DELL’ANGELUS E PER LA BENEDIZIONE APOSTOLICA. SONO POSSIBILI

I DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE

PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI IL SERVIZIO È MODIFICATO PER UN GUASTO

TECNICO SULLA LINEA METRO C DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ DIVISA IN DUE TRATTE:

-SAN GIOVANNI-GROTTE CELONI

-GROTTE CELONI-PANTANO;DOVE I TRENI CIRCOLANO SU UN BINARIO .ATTIVO

SERVIZIO BUS DI SUPPORTO

LINEE TRAM 5-14-19 SOSPESE LARGO PRENESTE-TOGLIATTI/GERANI PER ALBERO SULLA

CARREGGIATA

