Traffico Roma del 22-12-2019 ore 09:30
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CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 MASSIMA
PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI
SICUREZZA, A CAUSA DELLA PIOGGIA DI QUESTE ORE, RICORDIAMO, INOLTRE, CHE
CON LA PIOGGIA LA VELOCITÀ MASSIMA IN AUTOSTRADA SCENDE A 110 KM /H.
IN CITTÀ ATTENZIONE IN ZONA TOR MARANCIA PER ALBERI SULLA CARREGGIATA IN
VIA ODESCALCHI, A SAN PAOLO IN VIA COSTANZO CLORO E NEI PRESSI DI VIA TOR
DE SCHIAVI IN VIA BASILIANO.
PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO RIONALE E’CHIUSA AL TRANSITO DALLE 6 ALLE
14 VIALE XVII OLIMPIADE TRA LE DUE CARREGGIATE TRA VIALE TIZIANO E VIA
OLANDA .
PER TUTTA LA GIORNATA INVECE CHIUSA PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO, LATO
VIA TRIONFALE PER LA MANIFESTAZIONE “ASPETTANDO IL NATALE”
RICORDIAMO CHE ALLE 12 PAPA FRANCESCO SI AFFACCERA’ IN PIAZZA SAN PIETRO
PER LA RECITA DELL’ANGELUS E PER LA BENEDIZIONE APOSTOLICA. SONO POSSIBILI
I DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE
PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI IL SERVIZIO È E’ STATO RIPRISTINATO
SULL’INTERA TRATTA DELLA METRO C
ANCHE OGGI PIANO DELLA MOBILITÀ PER LO SHOPPING DI NATALE: PIÙ CORSE SULLE
METRO A, B E B1 E, TRA LE 10,30 E LE 20,30 SULLE PRINCIPALI LINEE DI BUS
CHE RAGGIUNGONO IL CENTRO E LE VIE COMMERCIALI.
RICORDIAMO CHE IN CENTRO È ATTIVA, TUTTI I GIORNI, TRA LE 10:30 E LE 2000,
UNA NAVETTA “SHOPPING”. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma