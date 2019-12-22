Traffico Roma del 22-12-2019 ore 10:30
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TRAFFICO REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. MENTRE CI SONO
CODE SULLA ROMA FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE DA PARCO DEI MEDICI A
VIA DELLA MAGLINA VERSO L’EUR.
MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA
DISTANZA DI SICUREZZA, ANCHE A CAUSA DELLA FORTE VENTO CHE STA CAUSANDO LA
PRESENZA DI ALBERI SULLA STRADA IN DIVERSE VIE DELLA CITTÀ
A CASAL BERTONE ANCHE OGGI , CHIUSURA TEMPORANEA DI PIAZZA SANTA MARIA
CONSOLATRICE PER IL PRESEPE VIVENTE,
RICORDIAMO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER LO SHOPPING DI NATALE: PIÙ CORSE
SULLE METRO A, B E B1 E, TRA LE 10,30 E LE 20,30 SULLE PRINCIPALI LINEE DI
BUS CHE RAGGIUNGONO IL CENTRO E LE VIE COMMERCIALI.
INOLTRE IN CENTRO È ATTIVA, TUTTI I GIORNI, TRA LE 10:30 E LE 2000, UNA
NAVETTA “SHOPPING”. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA.
DALLE 9.30 LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA ROMA – CASSINO È
SOSPESA, PER LA PRESENZA DI RAMI SULLA SEDE FERROVIARIA FRA ZAGAROLO E
CIAMPINO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI!
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma