Traffico Roma del 22-12-2019 ore 11:30

TRAFFICO SEMPRE REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. MENTRE CI

SONO CODE SULLA ROMA FIUMICINO ORA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLINA VERSO

L’EUR.

MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA

DISTANZA DI SICUREZZA A CAUSA DELLA FORTE VENTO CHE STA CAUSANDO LA

PRESENZA DI ALBERI SULLA STRADA IN DIVERSE VIE DELLA CITTÀ

ALLE 12 PAPA FRANCESCO SI AFFACCERA’ IN PIAZZA SAN PIETRO PER LA RECITA

DELL’ANGELUS E PER LA BENEDIZIONE APOSTOLICA. SONO POSSIBILI I DISAGI IN

TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE

RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA DELLA

CONCILIAZIONE NEL TRATTO TRA VIA DELLA TRASPONTINA E PIAZZA PIO XII.

DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN VIA DELLA TRASPONTINA, PIAZZA PIO

XII, LARGO DEL COLONNATO, VIA DEI CAVALIERI DI SANTO SEPOLCRO, BORGO SANTO

SPIRITO, VIA PAOLO VI E VIA DEI PENITENZIERI; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA

DALLE 9.30 LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA ROMA – CASSINO È

SOSPESA, PER LA PRESENZA DI RAMI SULLA SEDE FERROVIARIA FRA ZAGAROLO E

CIAMPINO.

PROBLEMI DI NUOVO SULLA LINEA METRO C DOVE CIRCOLAZIONE È DIVISA IN DUE

SERVIZI:

TRA S. GIOVANNI<->GROTTE CELONI

E TRA GROTTE CELONI/PANTANO I TRENI CIRCOLANO SUL BINARIO DIREZIONE PANTANO

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

