Traffico Roma del 22-12-2019 ore 11:30
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TRAFFICO SEMPRE REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. MENTRE CI
SONO CODE SULLA ROMA FIUMICINO ORA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLINA VERSO
L’EUR.
MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA
DISTANZA DI SICUREZZA A CAUSA DELLA FORTE VENTO CHE STA CAUSANDO LA
PRESENZA DI ALBERI SULLA STRADA IN DIVERSE VIE DELLA CITTÀ
ALLE 12 PAPA FRANCESCO SI AFFACCERA’ IN PIAZZA SAN PIETRO PER LA RECITA
DELL’ANGELUS E PER LA BENEDIZIONE APOSTOLICA. SONO POSSIBILI I DISAGI IN
TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE
RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA DELLA
CONCILIAZIONE NEL TRATTO TRA VIA DELLA TRASPONTINA E PIAZZA PIO XII.
DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN VIA DELLA TRASPONTINA, PIAZZA PIO
XII, LARGO DEL COLONNATO, VIA DEI CAVALIERI DI SANTO SEPOLCRO, BORGO SANTO
SPIRITO, VIA PAOLO VI E VIA DEI PENITENZIERI; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA
DALLE 9.30 LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA ROMA – CASSINO È
SOSPESA, PER LA PRESENZA DI RAMI SULLA SEDE FERROVIARIA FRA ZAGAROLO E
CIAMPINO.
PROBLEMI DI NUOVO SULLA LINEA METRO C DOVE CIRCOLAZIONE È DIVISA IN DUE
SERVIZI:
TRA S. GIOVANNI<->GROTTE CELONI
E TRA GROTTE CELONI/PANTANO I TRENI CIRCOLANO SUL BINARIO DIREZIONE PANTANO
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS!
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma