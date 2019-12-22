Traffico Roma del 22-12-2019 ore 12:30
Più informazioni su
SUL GRA PER UN INCIDENTE CODE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA LUNGO LA
CARREGGIATA IINTERNA
MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA,A CAUSA DELLA FORTE VENTO CHE STA CAUSANDO LA
PRESENZA DI ALBERI SULLA STRADA IN DIVERSE VIE DELLA CITTÀ, A TAL
PROPROSITO SULLA C. COLOMBO E’ STATO CHIUSO UN TRATTO TRA VIA DI ACILIA E
VIA PINDARO SULLA CORSIA LATERALE DIREZIONE OSTIA
ALLE 12 PAPA FRANCESCO IN PIAZZA SAN PIETRO PER LA RECITA DELL’ANGELUS E
PER LA BENEDIZIONE APOSTOLICA. SONO POSSIBILI I DISAGI IN TUTTA L’AREA
CIRCOSTANTE -DALLE 9.30 LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA ROMA –
CASSINO È SOSPESA, PER LA PRESENZA DI RAMI SULLA SEDE FERROVIARIA FRA
ZAGAROLO E CIAMPINO.
PROBLEMI DI NUOVO SULLA LINEA METRO C DOVE CIRCOLAZIONE È DIVISA IN DUE
SERVIZI:
TRA S. GIOVANNI<->GROTTE CELONI
E TRA GROTTE CELONI/PANTANO I TRENI CIRCOLANO SUL BINARIO DIREZIONE PANTANO
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS!
———————–
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma