Traffico Roma del 22-12-2019 ore 13:30

SUL GRA PER UN INCIDENTE CODE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON FILE

TRA PONTINA E L’ARDEATINA PER UN ALTRO INCIDENTE

MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, A CAUSA DELLA FORTE VENTO CHE STA CAUSANDO LA

PRESENZA DI ALBERI SULLA STRADA IN DIVERSE VIE DELLA CITTÀ, A TAL

PROPROSITO SULLA C. COLOMBO Eì’ STATO CHIUSO UN TRATTO TRA VIA DI ACILIA E

VIA PINDARO SULLA CORSIA LATERALE DIREZIONE OSTIA

IN PIAZZA SAN PIETRO POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER LA RECITA

DELL’ANGELUS E DELLA BENEDIZIONE APOSTOLIC E CHIUSURA DELLA CARREGGIATA

CENTRALE DI VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO TRA VIA DELLA TRASPONTINA E

PIAZZA PIO XII.

PER IL NATALE , PIÙ CORSE SULLE METRO A, B E B1 E, TRA LE 10,30 E LE 20,30

SULLE PRINCIPALI LINEE DI BUS CHE RAGGIUNGONO IL CENTRO E LE VIE

COMMERCIALI. RICORDIAMO ANCHE LA NAVETTA “SHOPPING”.

ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA ROMA – CASSINO PER

LA PRESENZA DI RAMI SULLA SEDE FERROVIARIA FRA ZAGAROLO E CIAMPINO.

PROBLEMI DI NUOVO SULLA LINEA METRO C DOVE CIRCOLAZIONE È DIVISA IN DUE

SERVIZI:

TRA S. GIOVANNI<->GROTTE CELONI, ED INTERRUZIONE TRA GROTTE CELONI/PANTANO

. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS!

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma