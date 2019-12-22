Traffico Roma del 22-12-2019 ore 13:30
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SUL GRA PER UN INCIDENTE CODE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON FILE
TRA PONTINA E L’ARDEATINA PER UN ALTRO INCIDENTE
MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, A CAUSA DELLA FORTE VENTO CHE STA CAUSANDO LA
PRESENZA DI ALBERI SULLA STRADA IN DIVERSE VIE DELLA CITTÀ, A TAL
PROPROSITO SULLA C. COLOMBO Eì’ STATO CHIUSO UN TRATTO TRA VIA DI ACILIA E
VIA PINDARO SULLA CORSIA LATERALE DIREZIONE OSTIA
IN PIAZZA SAN PIETRO POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER LA RECITA
DELL’ANGELUS E DELLA BENEDIZIONE APOSTOLIC E CHIUSURA DELLA CARREGGIATA
CENTRALE DI VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO TRA VIA DELLA TRASPONTINA E
PIAZZA PIO XII.
PER IL NATALE , PIÙ CORSE SULLE METRO A, B E B1 E, TRA LE 10,30 E LE 20,30
SULLE PRINCIPALI LINEE DI BUS CHE RAGGIUNGONO IL CENTRO E LE VIE
COMMERCIALI. RICORDIAMO ANCHE LA NAVETTA “SHOPPING”.
ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA ROMA – CASSINO PER
LA PRESENZA DI RAMI SULLA SEDE FERROVIARIA FRA ZAGAROLO E CIAMPINO.
PROBLEMI DI NUOVO SULLA LINEA METRO C DOVE CIRCOLAZIONE È DIVISA IN DUE
SERVIZI:
TRA S. GIOVANNI<->GROTTE CELONI, ED INTERRUZIONE TRA GROTTE CELONI/PANTANO
. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS!
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma