Traffico Roma del 22-12-2019 ore 14:30

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, QUALCHE

RALLENTAMENTO è SEGNALATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E LA

VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA

TERAMO TRA VIALE TOGLIATTI ED IL GRA, SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI

MARCIA.

SONO DIVERSE LE STRADE CHIUSE A CAUSA DI ALBERI CADUTI IN SEGUITO AL FORTE

VENTO:

ALL’AURELIO CHIUSURA TEMPORANEA DI Via Aurelia Antica da Via di Villa

Betania in direzione San Pancrazio E da Via delle Fornaci direzione Via

Leone XIII.

ANALOGA SITUAZIONE A COLLI ANIENE: CHIUSURA TEMPORANEA DI Viale Sacco e

Vanzetti Altezza Via Cesare Massini in direzione Viale Palmiro Togliatti.

ANCHE ALL’ARDEATINO CHIUSA VIA DI SAN SEBASTIANO PER ALBERI CADUTI SULLA

CARREGGIATA.

RACCOMANDIAMO, QUINDI, DI GUIDARE CON LA MASSIMA PRUDENZA MODERANDO LA

VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA, IN PARTICOLARE SUI

VIADOTTI ED IN USCITA DALLE GALLERIE.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma