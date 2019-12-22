Traffico Roma del 22-12-2019 ore 14:30
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CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, QUALCHE
RALLENTAMENTO è SEGNALATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E LA
VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA
TERAMO TRA VIALE TOGLIATTI ED IL GRA, SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI
MARCIA.
SONO DIVERSE LE STRADE CHIUSE A CAUSA DI ALBERI CADUTI IN SEGUITO AL FORTE
VENTO:
ALL’AURELIO CHIUSURA TEMPORANEA DI Via Aurelia Antica da Via di Villa
Betania in direzione San Pancrazio E da Via delle Fornaci direzione Via
Leone XIII.
ANALOGA SITUAZIONE A COLLI ANIENE: CHIUSURA TEMPORANEA DI Viale Sacco e
Vanzetti Altezza Via Cesare Massini in direzione Viale Palmiro Togliatti.
ANCHE ALL’ARDEATINO CHIUSA VIA DI SAN SEBASTIANO PER ALBERI CADUTI SULLA
CARREGGIATA.
RACCOMANDIAMO, QUINDI, DI GUIDARE CON LA MASSIMA PRUDENZA MODERANDO LA
VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA, IN PARTICOLARE SUI
VIADOTTI ED IN USCITA DALLE GALLERIE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma