Traffico Roma del 22-12-2019 ore 17:30

LAVORI URGENTI SUL MANTO STRADALE IN VIA DEL FORO ITALICO: TRA LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA SI VIAGGIA SU

CARREGGIATA RIDOTTA, INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI.

CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO DA VIA

FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà.

SONO DIVERSE LE segnalazioni di strade chiuse A CAUSA DI ALBERI CADUTI IN

SEGUITO AL vento FORTE: rACCOMANDIAMO, qUINDI, DI GUIDARE CON LA MASSIMA

PRUDENZA MODERANDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA, IN

PARTICOLARE SUI VIADOTTI ED IN USCITA DALLE GALLERIE.

aL QUARTIERE TRIESTE POSSIBILI DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE IN Piazza

Annibaliano ALTEZZA Corso Trieste PER LA presenza di alberi sulla

carreggiata.

ANALOGA SITUAZIONE ALL’AURELIO: CHIUSURA TEMPORANEA DI Via Aurelia Antica

da Via di Villa Betania in direzione San Pancrazio E da Via delle Fornaci

direzione Via Leone XIII.

AD OSTIA ANTICA TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE SULLA Via del Mare

ALTEZZA Via di Castel Fusano.

al lido di ostia chiuso Largo delle Sirene fra Lungomare Paolo Toscanelli e

Via delle Sirene a causa di lesioni ad un edificio causate dal vento forte.

SU Via Cristoforo Colombo possibili difficoltà di circolazione ALTEZZA VIA

DI CASAL PALOCCO PER La presenza di alberi sulla carreggiata.

in tema di trasporto pubblico circolazione sospesa sulla ferrovia regionale

Termini-Centocelle tra Ponte Casilino e la stazione Termini per un problema

tecnico: Utilizzabili, in alternativa, le linee bus 50 e 105.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma