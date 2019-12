Traffico Roma del 22-12-2019 ore 18:30

CHIUSA PER INCIDENTE LA VIA PANORAMICA, OVVERO Viale dei Cavalieri di

Vittorio Veneto e Viale Falcone e Borsellino, fra Piazzale Clodio e Via

Trionfale in ENTRAMBE LE direzionI.

CODE PER INCIDENTE SULLA Diramazione DI Roma Nord fra LO Svincolo di

Settebagni e L’USCITA DI Castelnuovo di Porto in direzione FIRENZE.

RAlLEntAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO DA PORTONACCIO

AL BIVIO PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà.

NUMEROSE LE segnalazioni di strade chiuse A CAUSA DI ALBERI CADUTI IN

SEGUITO AL vento FORTE: rACCOMANDIAMO, qUINDI, DI GUIDARE CON LA MASSIMA

PRUDENZA, IN PARTICOLARE SUI VIADOTTI ED IN USCITA DALLE GALLERIE.

PER ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA POSSIBILI DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE AL

QUARTIERE TRIESTE IN Piazza Annibaliano ALTEZZA Corso Trieste; ANALOGA

SITUAZIONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DI CASAL PALOCCO; MENTRE

ALL’AURELIO è CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA Via Aurelia Antica da Via di Villa

Betania in direzione San Pancrazio E da Via delle Fornaci direzione Via

Leone XIII.

INCIDENTE SULLA Via del Mare ALTEZZA Via di Castel Fusano: CI SONO CODE A

PARTIRE DA VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO OSTIA.

in tema di trasporto pubblico sulla Ferrovia regionale Roma-Lido,

circolazione interrotta nelle due direzioni tra Lido Centro e Colombo, a

causa di una verifica alla rete di alimentazione dovuta al forte vento.

Attivo un servizio Bus sostitutivo.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma