Traffico Roma del 22-12-2019 ore 19:30

ancora CHIUSA PER INCIDENTE LA VIA PANORAMICA, OVVERO Viale dei Cavalieri

di Vittorio Veneto e Viale Falcone e Borsellino, fra Piazzale Clodio e Via

Trionfale in ENTRAMBE LE direzionI.

sono NUMEROSE LE SEGNALAZIONI DI STRADE CHIUSE A CAUSA DI ALBERI CADUTI IN

SEGUITO AL VENTO FORTE: RACCOMANDIAMO, QUINDI, DI GUIDARE CON LA MASSIMA

PRUDENZA, IN PARTICOLARE SUI VIADOTTI ED IN USCITA DALLE GALLERIE.

PER ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA AL QUARTIERE TRIESTE chiusura

temporanea di corso trieste fra Piazza Istria e Piazza Annibaliano IN

quest’ultima direzione; ANALOGA SITUAZIONE ALL’AURELIO: CHIUSA

TEMPORANEAMENTE LA Via Aurelia Antica da Via di Villa Betania in direzione

San Pancrazio E da Via delle Fornaci direzione Via Leone XIII.

incidente con perdita di OLIO SUL manto stradale sulla via laurentina fra

il Gra e Via di Vallerano IN DIREZIONE FUORI ROMA; analoga situazione

all’altezza di vitinia sulla via ostiense in direzione del centro.

in tema di trasporto pubblico sulla Ferrovia regionale Roma-Lido,

circolazione interrotta nelle due direzioni tra Lido Centro e Colombo, a

causa di una verifica alla rete di alimentazione dovuta al forte vento.

Attivo un servizio Bus sostitutivo.

