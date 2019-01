Traffico Roma del 23-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ ACI…

COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL TRAFFICO INIZIA AD

ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO

A CESANO IN VIA CESANENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI

VIA PRADIS PEDAGGI IN DIREZIONE DI CESANO

A SUD DEL RACCORDO ANULARE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIR.ROMA SUD E LAURENTINA;

MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA IN DIREZIONE

DEL CENTRO CITTÀ CODA DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST;

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DELLE VIGNE NUOVE NEI PRESSI DI

LARGO FRATELLI LUMIERE

STESSA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA

NOMENTANA IN DIREZIONE STADIO.

IN PROGRAMMA QUESTA MATTINA A PARTIRE DALLE 08.00 UN CONCORSO PRESSO UN

NOTO CENTRO CONGRESSI IN VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA NICOLA LOMBARDI.

SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN ZONA

STESSA SITUAZIONE A PARTIRE DALLE ORE 08.30 PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA,

POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO, SULLA VIA PORTUENSE E STRADE ADIACENTI;

MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA ALLE ORE 09.00 IN PIAZZA VIDONI NEI PRESSI DEL

MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

INFINE PER CHI VIAGGIA IN TRENO RALLENTAMENTI SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO

PER UN GUASTO TECNICO A CESANO

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma