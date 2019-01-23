Traffico Roma del 23-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 07.20 DR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL TRAFFICO INIZIA AD
ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO
A SUD DEL RACCORDO ANULARE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIR.ROMA SUD E LAURENTINA;
MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA IN DIREZIONE
DEL CENTRO CITTÀ CODA DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST;
NEI PRESSI DI PORTAPORTESE, TRAFFICO RALLENTATO IN VIA INDUNO PER UN
INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ VIALE TRASTEVERE
IN PROGRAMMA QUESTA MATTINA A PARTIRE DALLE 08.30 UN CONCORSO PRESSO LA
NUOVA FIERA DI ROMA, POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO, SULLA VIA PORTUENSE
E STRADE ADIACENTI;
NEL POMERIGGIO, TRA LE 15 E LE 19 È PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE NEL CENTRO
STORICO IN PIAZZA VIDONI. PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI IN TUTTA LE
STRADE ADIACENTI IL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
AL RIONE COLONNA CONTINUA A ESSERE CHIUSA VIA FRANCESCO CRISPI TRA VIA DEI
DUE MACELLI E VIA CAPO LE CASE PER LAVORI ALLE CONDUTTURE D’ACQUA.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma