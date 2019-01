Traffico Roma del 23-01-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 9.20 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

ANCORA DIFFICLE SPOSTARSI QUESTA MATTINA SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE

STADIO TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA

NOMENTANA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA A24 A SEGUIRE ALTRE CODE TRA SALARIA

E CORSO DI FRANCIA

RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA IN DIREZIONE DEL

CENTRO CITTÀ DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST; MA ANCHE IN USCITA DALLA

CITTA’ SI STANNO FORMANDO CODE DALLO SVINCOLO TOGLIATTI AL RACCORDO

LUNGHE CODE ANCHE SU VIA DEI MONTI TIBURTINI DALLA TIBURTINA ALLA

TANGENZIALE EST E A SEGUIRE SU VIA RODOLFO LANCIANI

DIMINUISCONO LE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ORA PRESENTI TRA LO

SVINCOLO DI SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE

RIPERCUSSIONI SULLA VIA SALARIA DOVE SI STA IN FILA DALLO SVINCOLO DI

SETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE E A SEGUIRE DA VILLA SPADA ALLA

TANGENZIALE

SUL RACCORDO ANULARE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA ROMA FIRENZE E LA TIBURTINA E TRA LE USCITE

DIR.ROMA SUD E ARDEATINA , BREVI CODE ANCHE IN ESTERNA TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA PONTINA TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA

CODE SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE DA SPINACETO FINO AL BIVIO PER LA

CRISTOFORO COLOMBO NELLE DUE

AUMENTANO LE CODE SULLA ROMA FIUMICINO DIREZIONE CENTRO AL MOMENTO TRA

IL RACCORDO ANULARE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DELLA

GARBATELLA DIREZIONE SAN GIOVANNI

INFINE RISOLTO IL GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE DI CESANO SULLA LINEA FL3

ROMA-VITERBO IL SERVIZIO STA RIPRENDENDO GRADUALMENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma