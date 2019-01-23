Traffico Roma del 23-01-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 11.20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A
CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
I PROBLEMI AL MOMENTO SI CONCENTRANO MAGGIORMENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO
, ALL’ALTEZZA DELLA GARBATELLA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE E’
TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA CORSIA LATERALE DIREZIONE EUR TRA VIA CAPITAN
BAVASTRO E VIA GIOVANNI GENOCCHI , INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL
TRAFFICO SULLE STRADE ADIACENTI
IN ESAURIMENTO LE CODE CHE PER TUTTA LA MATTINATA HANNO ACCOMPAGNATO GLI
AUTOMOBILISTI IN TRANSITO SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO , AL
MOMENTO SEGNALATE SOLTANTO ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA
SUL RESTO DELLA CITT’ LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE,
COMPRESO IL RACCORDO ANULARE DOVE SI TRANSITA REGOLARMENTE SULL’INTERO
ANELLO
NEL POMERIGGIO IN PIAZZA VIDONI, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA, SI TERRÀ UN SIT-IN,. POSSIBILI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO IN TUTTA
LA ZONA TRA LE 15 E LE 19.00
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma