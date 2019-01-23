Traffico Roma del 23-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 13.20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A
CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI PER UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’INCROCIO CON VIA CLELIA GAROFOLINI
CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR A PARTIRE DA VIA DEL
CAPPELLACCIO
SUL RESTO DELLA CITT’ LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE,
COMPRESO IL RACCORDO ANULARE DOVE SI TRANSITA REGOLARMENTE SULL’INTERO
ANELLO
NEL POMERIGGIO IN PIAZZA VIDONI, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA, SI TERRÀ UN SIT-IN,. POSSIBILI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO IN TUTTA
LA ZONA TRA LE 15 E LE 19.00
DA OGGI E PER I PROSSIMI DUE GIORNI SI SVOLGERÀNNO PRESSO IL CENTRO
CONGRESSUALE IN VIA AURELIA LE PROVE SELETTIVE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER
IL NOTEVOLE NUMERO DI PARTECIPANTI SIA DI MATTINA SIA DI POMERIGGIO.NON
SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA AURELIA ALTEZZA DI VIA
NICOLA LOMBARDI E STRADE LIMITROFE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma