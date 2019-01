Traffico Roma del 23-01-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 13.20 MAVE

POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI PER UN INCIDENTE

AVVENUTO ALL’INCROCIO CON VIA CLELIA GAROFOLINI

CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR A PARTIRE DA VIA DEL

CAPPELLACCIO

SUL RESTO DELLA CITT’ LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE,

COMPRESO IL RACCORDO ANULARE DOVE SI TRANSITA REGOLARMENTE SULL’INTERO

ANELLO

NEL POMERIGGIO IN PIAZZA VIDONI, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA, SI TERRÀ UN SIT-IN,. POSSIBILI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO IN TUTTA

LA ZONA TRA LE 15 E LE 19.00

DA OGGI E PER I PROSSIMI DUE GIORNI SI SVOLGERÀNNO PRESSO IL CENTRO

CONGRESSUALE IN VIA AURELIA LE PROVE SELETTIVE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER

IL NOTEVOLE NUMERO DI PARTECIPANTI SIA DI MATTINA SIA DI POMERIGGIO.NON

SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA AURELIA ALTEZZA DI VIA

NICOLA LOMBARDI E STRADE LIMITROFE

