Traffico Roma del 23-01-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO

ANULARE E LA GIUSTINIANA. SI PROCEDE IN CODA. DISAGI SOPRATTUTTO IN USCITA

DA ROMA, QUINDI IN DIREZIONE LA STORTA

AL TIBURTINO, IN VIA DEI DURANTINI, UN INCIDENTE POTREBBE ANCORA RALLENTARE

IL TRAFFICO. INCIDENTE AVVENUTO CIRCA UN’ORA FA TRA MONTI TIBURTINI E VIA

MEDA.

NEL RIONE PRATI INCIDENTE IN VIA BARLETTA ALL’ALTEZZA DEL VIALE GIULIO

CESARE.

PER UN INCIDENTE POSSIBILI DISAGI ANCHE NELLA ZONA DI VALLE FIORITA; CI

TROVIAMO QUINDI NELLE VICINANZE DELLA CASILINA. L’INCIDENTE È TRA VIA

TERMINI IMERESE E VIA SICULIANA.

MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E IL

RACCORDO ANULARE. CI SONO INCOLONNAMENTI.

SULLA TRIONFALE CODE IN USCITA DA ROMA A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII.

ALL’AURELIO INCOLONNAMENTI TRA LA VIA AURELIA ANTICA, VIA DEL CASALE DI SAN

PIO V, E VIA DI TORRE ROSSA.

SUL LUNGOTEVERE TRAFFICO E DISAGI VERSO IL MURO TORTO TRA CORSO VITTORIO E

L’ARA PACIS.

CONCLUDIAMO CON UN INCIDENTE SULLA PONTINA. INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E

POMEZIA. SI PROCEDE IN FILA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma