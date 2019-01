Traffico Roma del 23-01-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 16:50 SIMONE CERCHIARA

TRAFFICO AL MOMENTO PENALIZZATO DALLA PIOGGIA MA ANCHE DAGLI INCIDENTI.

DUE GLI INCIDENTI SUL RACCORDO ANULARE, TUTT’E DUE IN CARREGGIATA ESTERNA:

IL PRIMO INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA IN DIREZIONE

FIUMICINO, IL SECONDO INCIDENTE STA RALLENTANDO IL TRAFFICO TRA L’APPIA E

LA ROMANINA.

ALLAGAMENTI E INCIDENTE IN TANGENZIALE IN DIREZIONE DELLO STADIO TRA LA VIA

SALARIA CORSO FRANCIA.

ALLAGAMENTI E LE CATTIVE CONDIZIONI DELLA STRADA COMPORTANO LUNGHE CODE

SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO ANULARE; LUNGHI

INCOLONNAMENTI QUINDI IN USCITA DA ROMA.

ALLAGAMENTI CHE TROVIAMO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO LA VIA

LAURENTINA, MENTRE UN INCIDENTE PROVOCA RIPERCUSSIONI TRA VIA DI TOR

CARBONE E L’APPIA PIGNATELLI.

ALL’AURELIO, INVECE, CODE PER TRAFFICO ATTORNO A PIAZZA IRNERIO E, TRA

PIAZZA CARPEGNA E VIA DI BRAVETTA.

PEGGIORATA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA IN DIREZIONE DI POMEZIA. L’INCIDENTE

AVVENUTO TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA ORA STA CONGESTIONANDO IL TRAFFICO GIÀ

A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA.

