Traffico Roma del 23-01-2019 ore 17:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 16:50 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO AL MOMENTO PENALIZZATO DALLA PIOGGIA MA ANCHE DAGLI INCIDENTI.
DUE GLI INCIDENTI SUL RACCORDO ANULARE, TUTT’E DUE IN CARREGGIATA ESTERNA:
IL PRIMO INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA IN DIREZIONE
FIUMICINO, IL SECONDO INCIDENTE STA RALLENTANDO IL TRAFFICO TRA L’APPIA E
LA ROMANINA.
ALLAGAMENTI E INCIDENTE IN TANGENZIALE IN DIREZIONE DELLO STADIO TRA LA VIA
SALARIA CORSO FRANCIA.
ALLAGAMENTI E LE CATTIVE CONDIZIONI DELLA STRADA COMPORTANO LUNGHE CODE
SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO ANULARE; LUNGHI
INCOLONNAMENTI QUINDI IN USCITA DA ROMA.
ALLAGAMENTI CHE TROVIAMO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO LA VIA
LAURENTINA, MENTRE UN INCIDENTE PROVOCA RIPERCUSSIONI TRA VIA DI TOR
CARBONE E L’APPIA PIGNATELLI.
ALL’AURELIO, INVECE, CODE PER TRAFFICO ATTORNO A PIAZZA IRNERIO E, TRA
PIAZZA CARPEGNA E VIA DI BRAVETTA.
PEGGIORATA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA IN DIREZIONE DI POMEZIA. L’INCIDENTE
AVVENUTO TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA ORA STA CONGESTIONANDO IL TRAFFICO GIÀ
A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma