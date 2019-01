Traffico Roma del 23-01-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO E DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE. A COMPLICARE GLI SPOSTAMENTI

ANCHE LA PIOGGIA. PARTIAMO DALLA ZONA NORD: CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO

FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, E DOPO IL RACCORDO, FILE DA PRIMA PORTA A

SACROFANO.

LUNGHE CODE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO ANULARE

IN USCITA DA ROMA DIVERSI KM DI CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24:

TRAFFICATO L’INTERO PERCORSO QUINDI A PARTIRE DALLA TANGENZIALE.

AUMENTATI GLI SPOSTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE: IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA

LA BUFALOTTA E LA A24, IN ESTERNA CI SONO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA

DEL MARE, LA VIA ARDEATINA E L’USCITA PER LA TUSCOLANA

GROSSI DISAGI SULLA PONTINA IN DIREZIONE DI POMEZIA A SEGUITO DI UN

INCIDENTE AVVENUTO DOPO CASTEL ROMANO. CONGESTIONATO IL TRAFFICO A PARTIRE

DA TOR DE’ CENCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma