Traffico Roma del 23-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO E DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE. A COMPLICARE GLI SPOSTAMENTI
ANCHE LA PIOGGIA. PARTIAMO DALLA ZONA NORD: CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO
FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, E DOPO IL RACCORDO, FILE DA PRIMA PORTA A
SACROFANO.
LUNGHE CODE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO ANULARE
IN USCITA DA ROMA DIVERSI KM DI CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24:
TRAFFICATO L’INTERO PERCORSO QUINDI A PARTIRE DALLA TANGENZIALE.
AUMENTATI GLI SPOSTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE: IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA
LA BUFALOTTA E LA A24, IN ESTERNA CI SONO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA
DEL MARE, LA VIA ARDEATINA E L’USCITA PER LA TUSCOLANA
GROSSI DISAGI SULLA PONTINA IN DIREZIONE DI POMEZIA A SEGUITO DI UN
INCIDENTE AVVENUTO DOPO CASTEL ROMANO. CONGESTIONATO IL TRAFFICO A PARTIRE
DA TOR DE’ CENCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma