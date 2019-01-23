Traffico Roma del 23-01-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:50 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SACROFANO.
SUL RACCORDO ANULARE, NELLA ZONA NORD-EST, UN INCIDENTE PROVOCA
RIPERCUSSIONI TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA; CI SONO INCOLONNAMENTI.
ALTRI INCIDENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA DI
PORTONACCIO: DISAGI NEI DUE SENSI DI MARCIA, E RIPERCUSSIONI SULLA
TANGENZIALE.
TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE POI CI SONO CODE PER TRAFFICO IN USCITA DA
ROMA.
IN USCITA DA ROMA DISAGI ANCHE SULLA VIA SALARIA. LUNGHE CODE TRA LA
TANGENZIALE E IL RACCORDO ANULARE
CONSUETE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZION SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO
FIUMICINO, CODE A PARTIRE DALLA LAURENTINA.
VIA LAURENTINA DOVE ABBIAMO CODE PER TRAFFICO TRA VIALE IGNAZIO SILONE E
VALLERANELLO
INTANTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE RESTA CONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA
PONTINA IN DIREZIONE POMEZIA. LUNGHE CODE TRA TOR DE’ CENCI E POMEZIA NORD.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma