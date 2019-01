Traffico Roma del 23-01-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:50 SIMONE CERCHIARA

CODE PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SACROFANO.

SUL RACCORDO ANULARE, NELLA ZONA NORD-EST, UN INCIDENTE PROVOCA

RIPERCUSSIONI TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA; CI SONO INCOLONNAMENTI.

ALTRI INCIDENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA DI

PORTONACCIO: DISAGI NEI DUE SENSI DI MARCIA, E RIPERCUSSIONI SULLA

TANGENZIALE.

TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE POI CI SONO CODE PER TRAFFICO IN USCITA DA

ROMA.

IN USCITA DA ROMA DISAGI ANCHE SULLA VIA SALARIA. LUNGHE CODE TRA LA

TANGENZIALE E IL RACCORDO ANULARE

CONSUETE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZION SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO

FIUMICINO, CODE A PARTIRE DALLA LAURENTINA.

VIA LAURENTINA DOVE ABBIAMO CODE PER TRAFFICO TRA VIALE IGNAZIO SILONE E

VALLERANELLO

INTANTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE RESTA CONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA

PONTINA IN DIREZIONE POMEZIA. LUNGHE CODE TRA TOR DE’ CENCI E POMEZIA NORD.

