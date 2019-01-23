Traffico Roma del 23-01-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 18:20SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LA VIA
DEL MARE E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI IN
CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA, IN QUESTO TRATTO ANCHE
PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE..
SULLA STATAL E148 PONTINA IL TRAFFCIO RESTA CONGESTIONATO PER UN INCIDENTE
TRA VIA DI DECIMA E MONTE D’ORO IN DIREZONE SUD . UN ALTRO INCIDENTE SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DA VIA DEI FIORENTINI ALLA
TANGENZIALE EST DISAGI NEI DUE SENSI DI MARCIA E RIPERCUSSIONI SULLA
TANGENZIALE.
CONSUETI RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA LAURENTINA E
VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO, INOLTRE SU VIA LAURENTINA CI SONO
CODE PER TRAFFICO TRA VIALE IGNAZIO SILONE E VIA DI VALLERANO,
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI E VIA DI
TOR PAGNOTTA I N USCITA DALLA CITTA’..
TRASPORTO PUBBLICO, NEL NODO DI ROMA PER UN PROBLEMA TECNICO CIRCOLAZIONE
SOSPESA TRA ROMA OSTIENSE E ROMA TUSCOLANA, LE LINEE INTERESSATE
DALL’INTERRUZIONE SONO FL1 ROMA FIUMICINO AEROPORTO, FL3 ROMA VITERBO FL5
ROMA CIVITAVECCHIA.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma