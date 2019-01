Traffico Roma del 23-01-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 18:20SS

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LA VIA

DEL MARE E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI IN

CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA, IN QUESTO TRATTO ANCHE

PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE..

SULLA STATAL E148 PONTINA IL TRAFFCIO RESTA CONGESTIONATO PER UN INCIDENTE

TRA VIA DI DECIMA E MONTE D’ORO IN DIREZONE SUD . UN ALTRO INCIDENTE SUL

TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DA VIA DEI FIORENTINI ALLA

TANGENZIALE EST DISAGI NEI DUE SENSI DI MARCIA E RIPERCUSSIONI SULLA

TANGENZIALE.

CONSUETI RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA LAURENTINA E

VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO, INOLTRE SU VIA LAURENTINA CI SONO

CODE PER TRAFFICO TRA VIALE IGNAZIO SILONE E VIA DI VALLERANO,

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI E VIA DI

TOR PAGNOTTA I N USCITA DALLA CITTA’..

TRASPORTO PUBBLICO, NEL NODO DI ROMA PER UN PROBLEMA TECNICO CIRCOLAZIONE

SOSPESA TRA ROMA OSTIENSE E ROMA TUSCOLANA, LE LINEE INTERESSATE

DALL’INTERRUZIONE SONO FL1 ROMA FIUMICINO AEROPORTO, FL3 ROMA VITERBO FL5

ROMA CIVITAVECCHIA.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

