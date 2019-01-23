Traffico Roma del 23-01-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 19:50 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RESTA DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E IL
RACCORDO ANULARE. CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA DA ROMA.
TANGENZIALE TRAFFICATA IN PIÙ TRATTI E ANCHE CON UN INCIDENTE. SI TRATTA DI
UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA VERSO LA SALARIA. SI PROCEDE IN
CODA. RIPERCUSSIONI ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA.
UN INCIDENTE STA RALLENTANDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA
DELL’USCITA PER VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE.
INTENSO IL TRAFFICO IN ZONA FORO ITALICO. CODE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE
IL PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO.
PER TRAFFICO CODE IN USCITA DA ROMA SULLA TRIONFALE E SULLA FLAMINIA.
SEMPRE USCENDO DA ROMA CI SONO DISAGI SULLA VIA DEL MARE E LUNGO LA VIA
CRISTOFORO COLOMBO MA QUI DEGLI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI.
CONCLUDIAMO CON I TRASPORTI. È IN VIA DI NORMALIZZAZIONE LA CIRCOLAZIONE
DEI TRENI TRA LE STAZIONI OSTIENSE E TUSCOLANA, IN PRECEDENZA LIMITATA A
SEGUITO DI UN GUASTO TECNICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma